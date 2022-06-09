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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРОИНФОРМИРОВАЛ О ЗАКРЫТИИ «СПЯЩИХ» СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ
12:47 10.06.2022
ЗАО «Альфа-Банк» 20 июня 2022 закроет «спящие» счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, будут закрыты счета, которые удовлетворяют одному из перечисленных ниже критериев на момент закрытия:
отсутствие денежных средств на банковском счете в течение шести месяцев с момента последнего перечисления денежных средств с него на основании платежной инструкции клиента;
отсутствие в течение шести месяцев операций по банковскому счету при условии, что остаток денежных средств на банковском счете на момент закрытия составляет одну базовую величину, установленную законодательством (в эквиваленте по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте), и менее на дату закрытия банковского счета.
Возможность закрытия банком счетов в указанных случаях предусмотрена статьей 206 Банковского кодекса и п. 2 статьи 11 приложения 1 договора о комплексном банковском обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ЗАО «Альфа-Банк».
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