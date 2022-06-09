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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПЕРЕСТАЛО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»
10:56 10.06.2022
Приложение «Сбербанк Онлайн» для частных клиентов на операционной системе iOS перестало функционировать с 9 июня 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Сбер Банк» (Беларусь), из-за введенных ограничений финучреждение не имеет возможности выложить обновление приложения на платформе iOS, а в такой ситуации нельзя заменить истекшие по сроку сертификаты безопасности.
В связи с этим банк рекомендует использовать адаптированную WEB-версию, которая в последнее время была существенно модернизирована для удобства использования с портативных устройств, включая смартфоны.
Так, теперь можно добавить ярлык на рабочий стол, чтобы открывать WEB-версию в одно касание (после этого пропадет поле со ссылкой внизу, которое занимает ценное место на экране). Она загружается быстрее, а работает стабильнее в связи с используемой технологией PWA.
С подробной инструкцией по добавлению ярлыка на рабочий стол можно ознакомиться здесь.
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