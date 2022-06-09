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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ»
10:00 10.06.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 10 июня 2022 года изменяет размер процентных ставок по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения денежных средств по вкладам в белорусских рублях ставка составит 22,2% годовых, в долларах США и евро - 7,0% годовых, в российских рублях - 16,4% годовых.
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