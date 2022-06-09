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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ
17:58 09.06.2022
ЗАО «Альфа-Банк» увеличило лимиты на снятие наличных.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, лимит на снятие долларов увеличен с $10 тыс. до $20 тыс.; евро - с €3 тыс. до €10 тыс.; A-private - до $100 тыс. и €50 тыс. в месяц.
При этом наличные в белорусских и российских рублях выдаются сразу же при наличии в отделении.
Заказать можно на сайте, заполнив соответствующую заявку.
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