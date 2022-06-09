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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ CONTACT
17:25 09.06.2022
ОАО «Технобанк» с 9 июня 2022 года временно ввело ограничения в работе системы CONTACT.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с постоянно меняющейся международной обстановкой приостановлена отправка/выплата переводов в евро, а также работа сервиса в Грузии.
Кроме того, при отправке переводов в Турцию могут возникать замедления в работе сервиса или услуга может быть кратковременно недоступна.
Приостановлена отправка переводов в долларах США в Таджикистан. Отправка из Таджикистана, по-прежнему осуществляется в рублях и долларах.
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