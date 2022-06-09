ОАО «Технобанк» с 9 июня 2022 года временно ввело ограничения в работе системы CONTACT.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с постоянно меняющейся международной обстановкой приостановлена отправка/выплата переводов в евро, а также работа сервиса в Грузии.

Кроме того, при отправке переводов в Турцию могут возникать замедления в работе сервиса или услуга может быть кратковременно недоступна.

Приостановлена отправка переводов в долларах США в Таджикистан. Отправка из Таджикистана, по-прежнему осуществляется в рублях и долларах.