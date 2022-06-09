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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИЛ ВЫДАЧУ КРЕДИТА «ЛАГОДНЫ» НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ
16:07 09.06.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» возобновило выдачу кредита «Лагодны» на потребительские нужды.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процентная ставка составляет 34,8% годовых (ставка рефинансирования+22,8%); срок кредита – до 3 лет; сумма кредита – до 100 тыс. рублей; без поручителей.
Оформить кредит можно в любом сервисном офисе банка;
Кроме того, возможно оформление кредита без справки о доходах.
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