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БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИЛ ВЫДАЧУ КРЕДИТА «ЛАГОДНЫ» НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ

16:07 09.06.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» возобновило выдачу кредита «Лагодны» на потребительские нужды. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процентная ставка составляет 34,8% годовых (ставка рефинансирования+22,8%); срок кредита – до 3 лет; сумма кредита – до 100 тыс. рублей; без поручителей. Оформить кредит можно в любом сервисном офисе банка; Кроме того, возможно оформление кредита без справки о доходах.