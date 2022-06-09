БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

14:48 09.06.2022 ЗАО «Альфа-Банк» с 10 июня 2022 года изменило процентные ставки по отдельным вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по отзывному «Альфа-Вкладу» на 33 дня ставка теперь составляет 12,50%, на 60 дней — 13,50%. По безотзывному «Альфа-Вкладу на 60 дней — 15,00%.