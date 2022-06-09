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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
14:48 09.06.2022
ЗАО «Альфа-Банк» с 10 июня 2022 года изменило процентные ставки по отдельным вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по отзывному «Альфа-Вкладу» на 33 дня ставка теперь составляет 12,50%, на 60 дней — 13,50%.
По безотзывному «Альфа-Вкладу на 60 дней — 15,00%.
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