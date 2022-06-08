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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ


11:38 09.06.2022

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) c 9 июня 2022 года приостанавливает прием дополнительных взносов по некоторым договорам срочных и условных безотзывных банковских вкладов (депозитов).

С подробной информацией о продуктах можно ознакомиться на сайте банка.

Как сообщает финучреждение, клиенты банка могут оформить новые безотзывные депозиты в белорусских рублях и иностранных валютах сроками размещения свыше года с возможностью внесения дополнительных взносов согласно условиям договора.
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