ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) c 9 июня 2022 года приостанавливает прием дополнительных взносов по некоторым договорам срочных и условных безотзывных банковских вкладов (депозитов).

С подробной информацией о продуктах можно ознакомиться на сайте банка.

Как сообщает финучреждение, клиенты банка могут оформить новые безотзывные депозиты в белорусских рублях и иностранных валютах сроками размещения свыше года с возможностью внесения дополнительных взносов согласно условиям договора.