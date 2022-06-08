ОАО «Банк БелВЭБ» изменило условия предоставления гражданам отсрочки в погашении кредитов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновлен, в частности, перечень обстоятельств, при которых может быть рассмотрен вопрос о предоставлении отсрочки по кредиту (при наличии подтверждающих документов):

расторжение трудового договора (контракта) с кредитополучателем по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 35, пунктами 1, 2 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь;

предоставление кредитополучателю социального отпуска с частичным сохранением заработной платы, установление неполного рабочего времени, объявление простоя на срок более одного месяца;

нахождение кредитополучателя в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет;

болезнь кредитополучателя либо супруга (супруги) кредитополучателя, повлекшая нетрудоспособность кредитополучателя либо его супруга (супруги) на срок более одного месяца;

предполагаемые мошеннические действия третьих лиц при оформлении либо предоставлении кредита (при наличии официального документа, подтверждающего обращение кредитополучателя в правоохранительные органы и возбуждение уголовного дела).

Решение о предоставлении отсрочки принимается банком индивидуально на основании письменного заявления кредитополучателя, оформленного в сервисном офисе, и предоставленных документов. При этом будет произведена комплексная оценка параметров кредитного договора (отсутствие просроченной задолженности, программа кредитования, остаток задолженности по кредиту и прочее), на основании которой будет принято решение о предоставлении отсрочки.

Более подробно с Перечнем программ кредитования, по которым может быть предоставлена отсрочка платежей по кредиту, а также с условиями ее предоставления и необходимыми документами можно ознакомиться в любом сервисном офисе Банка БелВЭБ, а также в Контакт-центре по телефонам 205 (МТС, A1, life:)) или +375 (17) 215-61-15.