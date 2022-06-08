ОАО «Сбер Банк» возобновило полноформатное кредитование физических лиц, расширив линейку кредитов на потребительские нужды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 8 июня стал доступен для дистанционного оформления кредит «Просто в Online» на потребительские нужды, с помощью которого можно получить до 15 тыс. рублей.

Сбер Банк возвращается к полноформатной работе по выдаче населению потребительских кредитов, традиционно популярных на рынке. Ранее банк снизил размер процентной ставки по кредитам «Купи со Сбер Банком!» и «Куплю в Online!».

«Мы обновили условия по потребительским кредитам, сделав их более востребованными. Помимо снижения ставок, мы дополнили нашу линейку новым digital-кредитом «Просто в Online». Он позволяет получить до 15 000 рублей на текущие нужды на выгодных условиях. Его легко оформить дистанционно, даже не являясь клиентом банка. Например, мгновенно выпустить виртуальную карту и заемные средства будут зачислены на счет», – отметил заместитель председателя правления Сбер Банка Олег Бородко.

Новый кредит «Просто в Online» выдается на срок до 5 лет. Процентная ставка составляет 29% годовых (ставка рефинансирования плюс 17 п.п.).

Онлайн-кредит можно оформить со смартфона или обратившись в Центр клиентской поддержки по единому номеру 148. Рассмотрение заявки происходит в считанные минуты.