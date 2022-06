ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) с 8 июня 2022 года возобновило прием платежей по ряду услуг ЕРИП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, возобновлн прием платежей по услугам ЕРИП №4435241 «World Of Tanks - Сбер Банк», №4436241 «World Of Warplanes - Сбер Банк» и №4436251 «World Of Warships - Сбер Банк».