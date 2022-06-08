БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПЛАТЕЖИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ И ОНЛАЙН-СЕРВИСАХ

16:55 08.06.2022 ЗАО «РРБ-Банк» возобновляет платежи в интернет-магазинах и онлайн-сервисах. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь можно совершать платежи в интернет-магазинах и онлайн-сервисах на территории Беларуси с использованием банковских платежных карточек Банка РРБ.