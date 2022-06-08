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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПЛАТЕЖИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ И ОНЛАЙН-СЕРВИСАХ
16:55 08.06.2022
ЗАО «РРБ-Банк» возобновляет платежи в интернет-магазинах и онлайн-сервисах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь можно совершать платежи в интернет-магазинах и онлайн-сервисах на территории Беларуси с использованием банковских платежных карточек Банка РРБ.
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