Сегодня на руках у белорусов находятся более 4,5 млн карточек БЕЛКАРТ. Прирост с начала года составил более 1 млн.

В платежной системе БЕЛКАРТ отмечают, что данный спрос абсолютно закономерен и не связан с внешними факторами.

«Мы наблюдаем стабильный рост эмиссии БЕЛКАРТ с осени прошлого года: 130-200-400 тысяч карточек ежемесячно, - отметил начальник управления развития платежной системы БЕЛКАРТ Виктор Борисов. – И это ожидаемый всплеск. С 2018 года, когда клиентов БЕЛКАРТ было более 5,5 млн, наступил объективный период снижения, связанный с переходом от карточек с магнитной полосой к картам с микропроцессором стандарта EMV и с возможностью бесконтактной оплаты. Такие карточки имеют более широкий функционал и повышенный уровень безопасности. Дополнительным плюсом стала международная опция карточки благодаря партнерским отношениям с платежной системой «Мир». Это значит, что белорусы могут рассчитываться БЕЛКАРТ не только в своей стране, но и в России, а также в других странах-партнерах платежной системы «Мир». То есть, логотип MIR с обратной стороны карточки добавляет карточке БЕЛКАРТ международный функционал и расширяет географию ее действия. Можно сказать, что это всё та же родная белорусская карточка БЕЛКАРТ, только версии 3.0. Поэтому правила платежной системы «Мир» на нее не распространяются, в программе лояльности платежной системы «Мир» она не участвует, а также не получится добавить карточку БЕЛКАРТ в платежное приложение MIR PAY. Сделаем небольшой анонс – платежная система БЕЛКАРТ дорабатывает свой электронный кошелек и планирует в ближайшее время представить мобильное приложение БЕЛКАРТ. PAY для безналичной оплаты с помощью смартфона. А следующий этап - разработка своей программы лояльности».

На сегодня у БЕЛКАРТ ряд преимуществ.

В частности, БЕЛКАРТ работает в Беларуси везде и без ограничений. На обслуживание карточек внутренней платежной системы не влияют санкции, вводимые относительно некоторых банков.

Для повышения безопасности онлайн покупок в белорусских интернет-магазинах используется технология БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль (аналог 3D Secure). С помощью этой технологии, пользователь карты подтверждает каждую операцию одноразовым паролем, который приходит ему на привязанный к карте мобильный телефон СМС-сообщением. На данный момент такой функционал поддерживают Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк Решение, Белгазпромбанк, Сбер Банк, Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, БТА Банк, Технобанк, РРБ-Банк и Статусбанк. В некоторых банках, в целях безопасности, при выдаче карточки данная возможность ограничена и ее нужно самостоятельно подключить в интернет-банкинге или в мобильном приложении банка.

БЕЛКАРТ будет незаменима для тех, кто собирается в Россию. Из-за ограничений со стороны Visa и Mastercard картами этих платежных систем нельзя расплатиться в России, если они не выпущены российскими банками. Карточка БЕЛКАРТ сильно выручит в такой ситуации. Их принимают к обслуживанию во всех российских банках, банкоматах, а также при расчете за товары и услуги, т.е. везде, где размещен логотип МИР/MIR.

Карта подойдет также тем, кто хочет получить перевод из России. Совершать денежные переводы (p2p) между карточками «Мир» и БЕЛКАРТ можно просто по номеру карты. Курс, по которому произойдёт зачисление средств, устанавливается системой «Мир». Отметим также, что при переводе денег банки могут взимать комиссию. В зависимости от банка она может составлять от 0 до 3%. Также на БЕЛКАРТ можно перевести деньги из электронного кошелька ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги). Чтобы отправить деньги, нужно зайти в раздел «Переводы» на сайте ЮMoney и выбрать пункт «На банковскую карту», а затем указать номер карты получателя и сумму перевода.

Для тех, кто хочет отправить перевод в Россию. Сервисы переводов с карточек БЕЛКАРТ на карточки «Мир» предоставляют Беларусбанк, Белагропромбанк и БСБ-Банк. В зависимости от банка комиссия за перевод составляет от 1,45 до 2,5%.

Для тех, кто хочет совершать безопасные онлайн покупки в российских интернет-магазинах. Для повышения безопасности используется технология MirAccept 2.0. На данный момент такой функционал есть у карточек БЕЛКАРТ (с логотипом MIR) Беларусбанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка, Банка Решение, Белгазпромбанка, Сбер Банка, БТА Банка и Банка Дабрабыт.

«Сейчас в России из карточек белорусских банков работают только карточки БЕЛКАРТ, - подчеркнул Виктор Борисов. - И популярность данного направления подтверждается статистикой. Так в апреле 2022 года операций по карточкам БЕЛКАРТ в «Мире» совершено в 8,5 раз больше, чем в январе 2022. Также отмечается рост операций по карточкам «Мир» в Беларуси: в апреле 2022 года операций по карточкам «Мир» в инфраструктуре БЕЛКАРТ совершено в 12,2 раза больше, чем в январе 2022».

Карты БЕЛКАРТ (с логотипом MIR) работают в следующих странах:

Россия (снять наличные и оплатить покупки, в том числе на интернет-сайтах, можно в устройствах банков-участников платежной системы «Мир»),

Турция (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank),

Вьетнам (оплатить покупки можно в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB),

Армения (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa),

Таджикистан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити),

Казахстан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), Банка Центр-Кредит),

Кыргызстан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ),

Узбекистан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD).

Кроме того, за рубежом оплачивать покупки и снимать наличные можно кобейджинговыми картами БЕЛКАРТ-Maestro. Это совместная карта платежной системы БЕЛКАРТ и международной платежной системы Mastercard и работает она как в Беларуси, так и во всех странах, где принимаются карточки Mastercard. Исключение составляют карточки банков, попавших под санкции.

На сегодня БЕЛКАРТ можно оформить в 15 белорусских банках (Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ, Сбер Банк, Белгазпромбанк, Паритетбанк, Цептер Банк, БТА Банк, Банк Дабрабыт, Банк "Решение, БНБ Банк, Альфа-Банк, РРБ-Банк).

В некоторых банках карту можно выпустить бесплатно, в других это – платная услуга, которая может стоить до 20 рублей. Важно обратить внимание и еще на один момент: обслуживание карты может быть бесплатным, а может стоить даже 24 рубля в год.