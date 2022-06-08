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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МТБАНК» СОСТОИТСЯ 14 ИЮНЯ
14:00 08.06.2022
14 июня 2022 года состоится внеочередное очное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется рассмотреть результаты самооценки эффективности деятельности наблюдательного совета ЗАО «МТБанк», его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности правления банка по итогам 2021-2022 корпоративного года.
Кроме того, на собрании пойдет речь об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».
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