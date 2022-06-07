ОАО «Технобанк» начало выпуск виртуальных карточек «Белкарт» с возможностью онлайн переводов и платежей, доступных в Беларуси, России и других странах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, главным преимуществом виртуальной карточки «БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ» является возможность оплаты в интернете на сайтах белорусских ритейлеров и в сети обслуживания платежной системы «МИР» и ее платежных систем-партнеров в Российской Федерации, Армении, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Вьетнаме, а также возможность осуществлять безналичные переводы на карточки белорусских банков и карточки платежной системы «МИР».

Виртуальная карточка БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ Технобанка это:

карточка в белорусских рублях сроком на 1 год;

онлайн выпуск и доступ ко всем банковским операциям в системах дистанционного обслуживания - Интернет-банк и мобильном приложении TechnoMobile;

обслуживание карточки без взимания вознаграждения;

доход на остаток - 0,01% годовых с ежемесячной капитализацией.

Пополнение карточки возможно наличными денежными средствами в учреждениях банка и в инфокиосках банка, а также путем безналичного перечисления денежных средств на счет через систему ЕРИП.

Оформление виртуальной карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ осуществляется моментально без посещения банка в удобное для клиента время.