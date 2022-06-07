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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
11:46 08.06.2022
ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» представляют новый продукт «Стабилизационный».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгазпромбанка, он предусматривает финансирование на привлекательных условиях проектов микро-, малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей в рамках экспорта товаров, работ и услуг, а также импортозамещения.
Клиенты Белгазпромбанка могут получить ресурсы в белорусских рублях на срок до 5,5 лет по ставке 7,5% годовых на создание (приобретение, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт) основных средств и (или) приобретение нематериальных активов (франшизы) для их производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг.
Более подробную информацию об условиях финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках нового банковского продукта, а также прочих изменениях в программе можно получить на сайте или у специалистов банка, оставив заявку на консультацию.
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