ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» представляют новый продукт «Стабилизационный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгазпромбанка, он предусматривает финансирование на привлекательных условиях проектов микро-, малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей в рамках экспорта товаров, работ и услуг, а также импортозамещения.

Клиенты Белгазпромбанка могут получить ресурсы в белорусских рублях на срок до 5,5 лет по ставке 7,5% годовых на создание (приобретение, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт) основных средств и (или) приобретение нематериальных активов (франшизы) для их производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Более подробную информацию об условиях финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках нового банковского продукта, а также прочих изменениях в программе можно получить на сайте или у специалистов банка, оставив заявку на консультацию.