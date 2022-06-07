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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТЫ НА ЗАКАЗ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ
11:01 08.06.2022
ЗАО «МТБанк» увеличило лимиты на заказ наличных денежных средств в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличены лимиты на максимальные суммы заказа одним клиентом наличных денежных средств в иностранной валюте (доллары США, евро) в течение календарного месяца с текущих счетов (в том числе счетов, доступ к которым обеспечивается с помощью банковской платежной карточки): до $30 тыс. и €15 тыс.
В течение календарного месяца в отделении банка можно заказать всю сумму полностью либо частями в пределах указанного лимита.
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