ЗАО «МТБанк» увеличило лимиты на заказ наличных денежных средств в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличены лимиты на максимальные суммы заказа одним клиентом наличных денежных средств в иностранной валюте (доллары США, евро) в течение календарного месяца с текущих счетов (в том числе счетов, доступ к которым обеспечивается с помощью банковской платежной карточки): до $30 тыс. и €15 тыс.

В течение календарного месяца в отделении банка можно заказать всю сумму полностью либо частями в пределах указанного лимита.