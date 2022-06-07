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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ С 16 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ
10:33 08.06.2022
Банк БелВЭБ с 16 июня 2022 года вносит изменения в типовые шаблоны лимитов совершения операций по банковским платежным карточкам и в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, количество виртуальных карточек, выпускаемых без взимания платы, устанавливается в размере 2 карточки в каждой из доступных валют.
Плата за предоставление права пользования третьей и каждой последующей виртуальной дебетовой банковской платежной карточкой устанавливается в размере 10 рублей единовременно.
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