БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ С 16 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ

10:33 08.06.2022 Банк БелВЭБ с 16 июня 2022 года вносит изменения в типовые шаблоны лимитов совершения операций по банковским платежным карточкам и в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, количество виртуальных карточек, выпускаемых без взимания платы, устанавливается в размере 2 карточки в каждой из доступных валют. Плата за предоставление права пользования третьей и каждой последующей виртуальной дебетовой банковской платежной карточкой устанавливается в размере 10 рублей единовременно.