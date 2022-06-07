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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ОТКЛЮЧАЕТ ПРИЕМ ДОЛЛАРОВ В ИНФОКИОСКАХ
09:34 08.06.2022
Альфа-Банк (Беларусь) на неопределенный срок отключает функцию приема долларов во всех инфокиосках. Об этом сообщает Telegram-канал финучреждения.
Эта возможность будет также приостановлена на 60 дней в ресайклере, расположенном в отделении «На Первомайской» в Могилеве.
«Все остальные банкоматы с функцией приема наличных и другие наши устройства продолжат работать в стандартном режиме», - говорится в сообщении.
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