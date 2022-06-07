БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО КАРТОЧКАМ UNIONPAY INTERNATIONAL

17:46 07.06.2022 ОАО «АСБ Беларусбанк» отменило ограничение по карточкам UnionPay International. «…с 15:00 07.06.2022 отменяется ограничение на снятие наличных денежных средств в банкоматах банка с использованием карточек UnionPay International, эмитированных банками-нерезидентами, в размере 200 белорусских рублей в неделю на одну карту», - говорится в сообщении финучреждения.