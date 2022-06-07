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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО КАРТОЧКАМ UNIONPAY INTERNATIONAL
17:46 07.06.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» отменило ограничение по карточкам UnionPay International.
«…с 15:00 07.06.2022 отменяется ограничение на снятие наличных денежных средств в банкоматах банка с использованием карточек UnionPay International, эмитированных банками-нерезидентами, в размере 200 белорусских рублей в неделю на одну карту», - говорится в сообщении финучреждения.
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