БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ СМОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФИЗЛИЦАМ ОТСРОЧКУ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ

15:49 07.06.2022 Белорусские банки смогут предоставлять физическим лицам отсрочку погашения кредитов. Такое решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. «Банкам рекомендовано по заявлениям кредитополучателей – физических лиц предоставлять отсрочку погашения потребительских кредитов на полгода, кредитов на финансирование недвижимости – на один год с продлением срока погашения кредитов на этот же срок», - говорится в Telegram-канале правительства.