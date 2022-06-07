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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ СМОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФИЗЛИЦАМ ОТСРОЧКУ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ
15:49 07.06.2022
Белорусские банки смогут предоставлять физическим лицам отсрочку погашения кредитов. Такое решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине.
«Банкам рекомендовано по заявлениям кредитополучателей – физических лиц предоставлять отсрочку погашения потребительских кредитов на полгода, кредитов на финансирование недвижимости – на один год с продлением срока погашения кредитов на этот же срок», - говорится в Telegram-канале правительства.
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