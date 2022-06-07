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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАТУСБАНК ОТКРЫЛ НА КАМЕННОЙ ГОРКЕ НОВЫЙ ОФИС


15:07 07.06.2022

ОАО «СтатусБанк» открыло новый офис в ТЦ «Евроопт» в Каменной Горке (улица Казимировская, 6, первый этаж напротив инфоцентра).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в новом офисе фокус сделан на комплексном обслуживании – от оформления кредитов и международных карточек до сложных банковских операций. Первое время можно получить в подарок магнит-календарь или оформить бизнес-пакет для юрлиц за полцены.

Новый офис работает как «финансовый супермаркет»: в одном месте собраны все популярные сервисы и предложения, а на некоторые действуют скидки и бонусы. Специалисты помогут открыть депозит, скачать мобильное приложение, выпустить международную карту или совершить перевод. СтатусБанк также вернулся к оформлению кредитов: оформление и принятие решений занимает меньше 15 минут.

Предусмотрены и подарки: при оформлении Статускарты по 17 июня выдают стильный магнит-календарь.

Для юридических лиц возможно оформление расчетно-кассового обслуживания, ведение зарплатных проектов и привлечение финансирования. При открытии счета до 31 августа можно пользоваться пакетом операций «Статус Бизнес» за полцены до конца года. Предусмотрено и бесплатное внесение выручки на счет первые 3 месяца обслуживания. Владельцы магазинов, закупающих товары в соседнем «UniStore опт&розница», смогут сэкономить время и деньги.

В новом офисе Статусбанка работают и кассы для обмена валют.

«Новый центр банковских услуг позволит повысить качество банковского обслуживания в одном из самых крупных микрорайонов Минска. В нем доступны все сервисы и операции, так что в одном месте можно решить различные финансовые вопросы. Это касается и того, где мы ощущаем повышенный спрос: выпуск карточек, переводы, обмен валюты и РКО. Присутствует и консультационная поддержка, что сейчас очень актуально. Эксперты готовы вникнуть в любую ситуацию и предложить решение, не важно, в каком банке обслуживается посетитель. Максимально индивидуальный подход – вот, что сейчас ценится», – отметил исполняющий обязанности председателя правления Дмитрий Кожевников.
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