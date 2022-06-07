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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КОЛИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕС-ПЛАТЕЖЕЙ В ПАРИТЕТБАНКЕ ВЫРОСЛО БОЛЕЕ ЧЕМ В 1,5 РАЗА
14:27 07.06.2022
Количество международных бизнес-платежей в ОАО «Паритетбанк» выросло более чем в 1,5 раза. Об этом заявил заместитель председателя Паритетбанка Дмитрий Захаров.
«Мы понимаем, что сейчас многие юридические лица оказались в непростой ситуации. Кому-то приходится оперативно менять банк для обслуживания, чтобы выполнять обещания по платежам с поставщиками, кто-то принимает решение подстраховаться заранее. Все это в том числе важный вопрос репутации для компании любого масштаба. Паритетбанк почувствовал на себе такие волнения корпоративных клиентов еще в первые месяцы 2022 года. Подводя итоги первого полугодия, мы видим, что количество бизнес-платежей в нашем банке уже выросло более чем в 1,5 раза, также мы наблюдаем интенсивный прирост клиентов из числа юрлиц – владельцев малого и среднего бизнеса, – рассказал Дмитрий Захаров. – Можем в очередной раз заверить настоящих и будущих клиентов, что наш банк не столкнулся ни с какими ограничениями, международные платежи по-прежнему проводятся корреспондентами банка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, чтобы совершать бизнес-переводы по всему миру, Паритетбанк дает возможность юрлицам быстро и бесплатно открыть валютный счет, а также фиксировать для себя индивидуальный курс валют.
Все бизнес-клиенты Паритетбанка могут управлять счетами удаленно из любой точки мира через мобильное приложение eParitet. В том числе и фиксировать сделки с дилером за границей по выгодному курсу прямо в интернет-банкинге. Для этого существует специальный сервис для бизнеса – Электронная торговая площадка. Для того, чтобы пользоваться всеми преимуществами корпоративных клиентов, понадобится только смартфон с установленным приложением Paritetbank для юрлиц или компьютер и авторизация в интернет-банкинге eParitet.
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