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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ДАБРАБЫТ ЗАПУСТИЛ БОНУСНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП


12:49 07.06.2022

ОАО «Банк Дабрабыт» запустило Программу лояльности для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрежения, за пользование услугами банка теперь будут начисляться бонусные баллы, которые можно обменять на скидки у партнеров или привилегии в банке. Такая Программа лояльности появилась в Беларуси впервые.

Теперь клиент, совершая свои обычные операции, например, платежи в белорусских рублях и иностранной валюте, зачисление заработной платы, сдачу выручки и снятие наличных, размещение свободных денежных средств в депозиты, сможет получить скидки на расчетно-кассовое обслуживание Банка Дабрабыт или приобрести на специальных условиях услуги организаций-партнеров банка.

«Мы стараемся быть по-настоящему комфортным банком для наших клиентов и делаем пользование нашими сервисами максимально выгодным. Программа лояльности – это наш способ выразить признательность тем компаниям, которые работают с нами, а заодно дать им возможность получать банковские и сопутствующие услуги по более привлекательной цене», - отметили разработчики программы.

Чтобы стать участником Программы лояльности, клиенту банка необходимо сделать буквально пару кликов мышкой в новом разделе «Программа лояльности» в системе «Интернет-банк». После этого ему будет доступна вся информация о тех привилегиях, которые он получает за то, что пользуется услугами Банка Дабрабыт. Операции, за которые начисляются бонусные баллы, количество накопленных баллов и каталог услуг, которые можно приобрести за свои бонусные баллы – все это вы сможете увидеть в системе «Интернет-Банк».

Банк Дабрабыт в настоящее время успешно обслуживает около 10 тыс. клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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