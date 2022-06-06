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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК С 7 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО ДЛЯ ФИЗЛИЦ
11:48 07.06.2022
ЗАО «Цептер Банк» с 7 июня 2022 года изменяет процентные ставки по вкладам в долларах и евро для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вкладу «Цептер 65 дней» на 65 дней ставка составит 6,50% годовых (USD) и 5,50% годовых (EUR).
По депозиту «Цептер Аккорд» на 35 дней ставка составит 4,30% годовых (USD).
По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка составит 7,0% годовых (USD) и 6,30% годовых (EUR).
По онлайн-вкладу «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка составит 4,30% годовых (USD).
По онлайн-вкладу «Цептер Smart Люкс» на 370 дней ставка составит 5,30% годовых (USD) и 5,30% годовых (EUR).
По онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней ставка в USD составит 7,0% годовых.
По вкладу «Цептер Лояльный» на 130 дней ставка в USD составит 6,80% годовых.
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