ЗАО «Цептер Банк» с 7 июня 2022 года изменяет процентные ставки по вкладам в долларах и евро для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вкладу «Цептер 65 дней» на 65 дней ставка составит 6,50% годовых (USD) и 5,50% годовых (EUR).

По депозиту «Цептер Аккорд» на 35 дней ставка составит 4,30% годовых (USD).

По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка составит 7,0% годовых (USD) и 6,30% годовых (EUR).

По онлайн-вкладу «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка составит 4,30% годовых (USD).

По онлайн-вкладу «Цептер Smart Люкс» на 370 дней ставка составит 5,30% годовых (USD) и 5,30% годовых (EUR).

По онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней ставка в USD составит 7,0% годовых.

По вкладу «Цептер Лояльный» на 130 дней ставка в USD составит 6,80% годовых.