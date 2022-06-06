БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЯПОНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ БЕЛИНВЕСТБАНКА

10:45 07.06.2022 Япония ввела санкции в отношении Белинвестбанка. Об этом сообщил МИД Японии. Меры подразумевают замораживание активов финансовых организаций, а также ограничения по платежам и движению капитала.