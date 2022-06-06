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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЯПОНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ БЕЛИНВЕСТБАНКА
10:45 07.06.2022
Япония ввела санкции в отношении Белинвестбанка. Об этом сообщил МИД Японии.
Меры подразумевают замораживание активов финансовых организаций, а также ограничения по платежам и движению капитала.
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