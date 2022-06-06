ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) с 3 июня 2022 года снизило процентные ставки по потребительским кредита.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снижение коснулось таких востребованных населением кредитных продуктов, как «Купи со Сбер Банком!» и «Куплю в Online!». Например, по кредиту «Купи со Сбер Банком!» ставка теперь составляет 29,9% годовых.

Новые ставки распространяются на кредитные договора заключаемые с 3 июня 2022 года. Подробную информацию об условиях кредитных программ, можно получить в любом подразделении Сбер Банка, на сайте , а также круглосуточно по единому номеру 148.