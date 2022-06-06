БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СИСТЕМЕ DIGITAL TAX FREE

15:51 06.06.2022 ОАО «Технобанк» с 1 июня 2022 года временно прекращает выплаты по чекам Tax Free в системе Digital Tax Free. Об этом сообщает пресс-служба банка.