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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СИСТЕМЕ DIGITAL TAX FREE
15:51 06.06.2022
ОАО «Технобанк» с 1 июня 2022 года временно прекращает выплаты по чекам Tax Free в системе Digital Tax Free. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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