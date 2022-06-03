ОАО «Белинвестбанк» обновило мобильное приложение на устройствах с операционной системой Android.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди наиболее важных изменений, которые включает версия Мобильного банкинга 2.8.0 – отображение внутри приложения CVV-кода для виртуальных карточек на протяжении всего срока их действия. Таким образом, отправка по SMS трехзначного кода, необходимого для расчетов в интернете, теперь не потребуется. Он постоянно будет доступен в вашем Мобильном приложении, так что его невозможно потерять или забыть.

Еще одно важное обновление касается отображения срока действия грейс-периода по каждому из совершенных платежей. Теперь он виден в разделе «Подробный баланс» каждого кредитного продукта с грейс-периодом.

Вкладка «Еще» дополнена разделом «Помощь». В нем размещены самые часто задаваемые вопросы клиентов банка.

При этом актуальная версия размещена только на официальном сайте банка. Для ее скачивания необходимо перейти по ссылке либо навести камеру смартфона на QR-код для перехода на АПК-файл.