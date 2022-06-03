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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ДАБРАБЫТ ВЫДАЕТ КРЕДИТЫ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПОД 7,5%


17:48 03.06.2022

ОАО «Банк Дабрабыт» благодаря совместной кредитной программе с Банком развития теперь предоставляет кредиты в белорусских рублях на специальных условиях малым и средним предприятиям на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт основных средств, а также на приобретение нематериальных активов (франшизы) для их производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит можно взять на срок до 5 лет по ставке всего 7,5% годовых.

Финансирование предоставляется предприятиям, реализующим импортозамещающие и экспортоориентированные инвестиционные проекты.

Банк Дабрабыт в настоящее время успешно обслуживает около 10 тыс. клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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