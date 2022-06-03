БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:41 03.06.2022 ЗАО «Цептер Банк» увеличивает лимиты на снятие наличных для физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 6 июня 2022 года увеличится лимит на снятие с текущих (расчетных) счетов и счетов с использованием банковских платежных карточек, открытых в иностранной валюте, наличных денежных средств в иностранной валюте для одного физического лица суммарно со всех счетов в долларах США/евро до 3000 (трех тысяч) условных единиц в месяц.