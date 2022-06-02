ОАО «Белорусский народный банк» предлагает новый безотзывный вклад N15 в российских рублях.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, его можно открыть на 3 месяца, а после завершения этого срока забрать свои сбережения вместе с начисленными процентами.

Вклад N15 можно открыть как в мобильном приложении imbanking, так и в офисах банка.

Сумма вклада – от 50 000 до 1 000 000 RUB. В течение 45 дней после открытия депозит можно пополнить до его максимальной суммы. Это возможно сделать как наличными в отделениях банка, так и онлайн в приложении imbanking.

Каждый клиент может иметь только один вклад N15.

В соответствии с действующим законодательством Беларуси с фактически начисленных процентов для вкладов в любой иностранной валюте, если их полный или частичный срок хранения менее 2 лет, а ставка более 0,2% годовых, уплачивается налог в размере 13%.