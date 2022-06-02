В Минске начал работу новый офис ОАО «Белинвестбанк» (Партизанский проспект, 85).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, его основная задача – комплексное обслуживание физических лиц. Вместе с тем самые востребованные операции здесь смогут совершать и представители бизнеса.

В одной зоне самообслуживания установлен банкомат с функцией cash-recycling. С его помощью можно совершать широкий спектр банковских операций от взноса и выдачи наличных денежных средств с банковских платежных карточек до платежей, валютно-обменных операций, приема выручки от бизнес-клиентов. Операции снятия и пополнения также возможно осуществить без использования карточки при помощи QR-кода.

Вторая зона самообслуживания, а точнее – «офис клиента в банке», предоставляет доступ к Интернет-банкингу. Таким образом, в офисе банка посетитель может воспользоваться, в том числе и всем спектром банковских услуг, доступных в каналах дистанционного обслуживания, с помощью личного кабинета.