ЗАО «ВТБ (Беларусь)» запустило новую программу кредитования розничных клиентов «Легко платить».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ее рамках в течение первых 4-х месяцев действует сниженный размер процентной ставки и отсутствуют платежи по основному долгу.

Оформить кредит можно на любые цели сроком до 7 лет, максимальная сумма – до 25 000 BYN.

При этом справка о доходах на сумму до 10 000 BYN не требуется, а для оформления кредита достаточно иметь при себе только паспорт.

Удобный порядок пользования кредитом предусматривает досрочное погашение без каких-либо ограничений.