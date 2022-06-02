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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ КРЕДИТ С ПОНИЖЕННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ
16:28 02.06.2022
ЗАО «ВТБ (Беларусь)» запустило новую программу кредитования розничных клиентов «Легко платить».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ее рамках в течение первых 4-х месяцев действует сниженный размер процентной ставки и отсутствуют платежи по основному долгу.
Оформить кредит можно на любые цели сроком до 7 лет, максимальная сумма – до 25 000 BYN.
При этом справка о доходах на сумму до 10 000 BYN не требуется, а для оформления кредита достаточно иметь при себе только паспорт.
Удобный порядок пользования кредитом предусматривает досрочное погашение без каких-либо ограничений.
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