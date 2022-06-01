Как сообщает пресс-служба ОАО «Банк Дабрабыт», банком запущена виртуальная карточка «Белкарт-Премиум» для платежей в сети Интернет.

Мгновенный и бесплатный выпуск карточки в мобильном приложении Банка позволит клиентам совершать комфортные и безопасные платежи в интернет-магазинах и онлайн-сервисах как на территории Республики Беларусь, так и в Российской Федерации.