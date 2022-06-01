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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ЗАПУСКАЕТ ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТОЧКУ «БЕЛКАРТ»
10:55 02.06.2022
Как сообщает пресс-служба ОАО «Банк Дабрабыт», банком запущена виртуальная карточка «Белкарт-Премиум» для платежей в сети Интернет.
Мгновенный и бесплатный выпуск карточки в мобильном приложении Банка позволит клиентам совершать комфортные и безопасные платежи в интернет-магазинах и онлайн-сервисах как на территории Республики Беларусь, так и в Российской Федерации.
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