СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» успешно прошла сертификацию системы энергетического менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 50001:2018 с получением подтверждающего сертификата до 2024 г. с ежегодным проведением аудитов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» является энергоснабжающей организацией на территории индустриального парка «Великий камень». Преференциальным режимом, действующим на территории парка, предусмотрено отсутствие необходимости устанавливания (разработки) норм расхода топливно-энергетических ресурсов как для совместной компании, так и для резидентов индустриального парка, а также значительно более низкий размер тарифа на электрическую энергию по сравнению с размерами общереспубликанских тарифов на электрическую энергию, отпускаемую резидентам индустриального парка.

Внедрение системы энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 50001:2018 в деятельность совместной компании направлено на достижение целей по снижению удельного расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды, содействие устойчивому развитию совместной компании.