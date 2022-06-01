Пресс-служба ЗАО «Альфа-Банк» сообщает, что с 2 июня 2022 года банк увеличил мани-бэк и количество бесплатных услуг во всех Пакетах решений.

В частности, повышен процент мани-бэка для всех владельцев Пакетов решений. Теперь минимальный процент с покупок в любых магазинах составит 1,5% вместо 0,5% – максимальный по премиальным картам 2%.

Бесплатных услуг в Пакетах решений также стало больше. Например, с ПР Gold можно заказать бесплатно одну справку в посольство – с расширением Smart Family две. Кроме того, увеличено количество бесплатных выписок по счету и трансферов – услуги для автоматической конвертации BYN в иностранную валюту.

Увеличена ставка «Альфа Копилки». Максимально до 3% в BYN в Пакете решений Platinum и Black.