|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТОВАНИЕ
10:06 02.06.2022
ОАО «СтатусБанк» с 1 июня 2022 года возобновило потребительское кредитование в офисах продаж, в Интернет-банке или мобильном приложении, сообщает пресс-служба банка.
С этой даты стали доступными следующие кредиты:
Кредит «Ваши деньги» - потребительский кредит, выдается на СТАТУСкарту, при оплате которой клиент возвращает до 2% мани-бэка от суммы покупок
- Кредит на рефинансирование «Универсальный» - кредит предоставляется на рефинансирование задолженности в других банках, а также выдается дополнительная сумма под нужды клиента.
- Овердрафт – овердрафт оформляется к дебетовой карте с льготным периодом под 0,00001% до 30 дней
- Овердрафт зарплатный – овердрафт для клиентов, у которых есть зарплатная карта в банке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2022
Курсы в банках
на 02.06.2022
Конвертация в банках
на 02.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте