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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАТУСБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТОВАНИЕ


10:06 02.06.2022

ОАО «СтатусБанк» с 1 июня 2022 года возобновило потребительское кредитование в офисах продаж, в Интернет-банке или мобильном приложении, сообщает пресс-служба банка.

С этой даты стали доступными следующие кредиты:

Кредит «Ваши деньги» - потребительский кредит, выдается на СТАТУСкарту, при оплате которой клиент возвращает до 2% мани-бэка от суммы покупок

- Кредит на рефинансирование «Универсальный» - кредит предоставляется на рефинансирование задолженности в других банках, а также выдается дополнительная сумма под нужды клиента.

- Овердрафт – овердрафт оформляется к дебетовой карте с льготным периодом под 0,00001% до 30 дней

- Овердрафт зарплатный – овердрафт для клиентов, у которых есть зарплатная карта в банке.
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