ОАО «АСБ Беларусбанк» снижает процентные ставки по кредитам на недвижимость.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 июня 2022 года снижаются процентные ставки до 19% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ+7 п.п) по вновь заключаемым кредитным договорам для докредитования граждан, заключивших в банке кредитные договоры на финансирование недвижимости с господдержкой, а также до 21% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ+9 п.п.) для граждан, заключивших договоры на строительство жилья с государственными заказчиками (застройщиками).

Кроме того, банк предоставляет возможность воспользоваться партнерской программой «Ипотека с нами» с новыми партнерами-застройщиками: РУП «Главное управление капитального строительства» и КУДП «Управление капитальным строительством Горецкого района». При этом ставка по кредиту «Ипотека с нами» будет от 12% (ставка рефинансирования НБ РБ) годовых.

По кредитам на финансирование недвижимости, оформленным с 1 марта по 31 мая 2022 года, до конца текущего года будет применятся фиксированное значение ставки рефинансирования НБ РБ - 9,25%.

Помимо этого, по-прежнему можно воспользоваться отсрочкой по погашению основного долга на срок до 6 месяцев с продлением срока возврата кредита на 12 месяцев.