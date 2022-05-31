С 6 июня 2022 года вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений за операции, проводимые ЗАО «Цептер Банк» (банковские платежные карточки).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводятся вознаграждения за изготовление и выдачу платежных карточек нерезидентам Беларуси.

Так, изготовление Visa Classic (payWave) на 3 года с ведением счета в белорусских рублях, долларах США и евро обойдется в Br45; Visa Gold (payWave) в белорусских рублях, долларах США и евро - Br70.

Кроме того, исключаются из перечня вознаграждений пакеты услуг «Моцны», «Классик» и «Голд».