|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК УСТАНОВИЛ ТАРИФЫ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВЫДАЧУ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
12:39 01.06.2022
С 6 июня 2022 года вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений за операции, проводимые ЗАО «Цептер Банк» (банковские платежные карточки).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводятся вознаграждения за изготовление и выдачу платежных карточек нерезидентам Беларуси.
Так, изготовление Visa Classic (payWave) на 3 года с ведением счета в белорусских рублях, долларах США и евро обойдется в Br45; Visa Gold (payWave) в белорусских рублях, долларах США и евро - Br70.
Кроме того, исключаются из перечня вознаграждений пакеты услуг «Моцны», «Классик» и «Голд».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2022
Курсы в банках
на 01.06.2022
Конвертация в банках
на 01.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте