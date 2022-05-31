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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН СЕРВИС «АЛЬФА КОНСЬЕРЖ»
11:14 01.06.2022
С 1 июня 2022 года ЗАО «Альфа-Банк» приостанавливает оказание услуги «Альфа Консьерж».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это временная проблема, которая будет решена в ближайшее время.
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