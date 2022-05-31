ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОПСОГЛАШЕНИЕ К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ


09:50 01.06.2022

ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) предлагает клиентам, которым предоставлен кредит на финансирование недвижимости по переменной процентной ставке (ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка), за исключением кредитных договоров, заключенных в рамках указа № 240 от 4 июля 2017 года, заключить дополнительные соглашения без посещения подразделений банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сущностью дополнительного соглашения является продление фиксации по 31 августа 2022 года ставки рефинансирования Национального банка Беларуси на уровне 9,25% годовых.

Банк размещает публичную оферту в открытом доступе на официальном сайте кредитодателя с предложением заключить соглашение согласно п. 3 ст. 404 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. При этом датой направления письменного предложения считается дата его размещения в открытом доступе на официальном сайте (www.sber-bank.by) кредитодателя.

В случае несогласия с предложением банка кредитополучателю необходимо до 31 мая 2022 года (включительно) обратиться в банк с письменным заявлением о непринятии условий Оферты банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2022
валюта курс
EUR 2.6440
USD 2.5765
RUB 4.1625
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6440 -0.0424
USD 2.5765 -0.0119
RUB 4.1625 +0.1005
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7150 2.7000
USD 2.5720 2.5970
RUB 3.3000 4.0000
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0770
EUR/RUB 65.5000 83.0000
USD/RUB 62.1000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте