ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) предлагает клиентам, которым предоставлен кредит на финансирование недвижимости по переменной процентной ставке (ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка), за исключением кредитных договоров, заключенных в рамках указа № 240 от 4 июля 2017 года, заключить дополнительные соглашения без посещения подразделений банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сущностью дополнительного соглашения является продление фиксации по 31 августа 2022 года ставки рефинансирования Национального банка Беларуси на уровне 9,25% годовых.

Банк размещает публичную оферту в открытом доступе на официальном сайте кредитодателя с предложением заключить соглашение согласно п. 3 ст. 404 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. При этом датой направления письменного предложения считается дата его размещения в открытом доступе на официальном сайте (www.sber-bank.by) кредитодателя.

В случае несогласия с предложением банка кредитополучателю необходимо до 31 мая 2022 года (включительно) обратиться в банк с письменным заявлением о непринятии условий Оферты банка.