ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) предлагает корпоративным клиентам новую консультационную услугу – кобраузинг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кобраузинг подразумевает удаленное подключение (с согласия клиента) сотрудника Центра клиенткой поддержки к рабочему месту клиента в «СберБанк Бизнес Онлайн» для наглядной демонстрации возможностей дистанционных сервисов банка

Наглядность кобраузинга позволяет более точно и быстро оказывать удаленную поддержку по вопросам, возникающим при работе с системой «СберБанк Бизнес Онлайн». Для использования клбраузинга достаточно обратиться в Центр клиентской поддержки за индивидуальной консультацией по телефонам +375(17)359-99-11, +375(29)359-99-11, +375(33)348-99-11 или в чат «СберБанк Бизнес Онлайн».