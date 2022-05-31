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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ НОВУЮ УСЛУГУ «КОБРАУЗИНГ»


17:08 31.05.2022

ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) предлагает корпоративным клиентам новую консультационную услугу – кобраузинг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кобраузинг подразумевает удаленное подключение (с согласия клиента) сотрудника Центра клиенткой поддержки к рабочему месту клиента в «СберБанк Бизнес Онлайн» для наглядной демонстрации возможностей дистанционных сервисов банка

Наглядность кобраузинга позволяет более точно и быстро оказывать удаленную поддержку по вопросам, возникающим при работе с системой «СберБанк Бизнес Онлайн». Для использования клбраузинга достаточно обратиться в Центр клиентской поддержки за индивидуальной консультацией по телефонам +375(17)359-99-11, +375(29)359-99-11, +375(33)348-99-11 или в чат «СберБанк Бизнес Онлайн».
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