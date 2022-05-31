ОАО «Банк БелВЭБ» возобновило финансирование корпоративных клиентов через сервис «Онлайн-факторинг» на платформе BelVEB Business Hub.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, онлайн-факторинг – открытый факторинг без регресса, позволяющий поставщикам получить финансирование до 100% от суммы требования без посещения банка, без оценки финансового состояния и без предоставления кредитной документации. Цифровой финансовый сервис позволяет банку и его клиентам в режиме онлайн проводить сделки по уступке прав требования на основании электронных документов по поставке товара, а также получать финансирование буквально в несколько кликов.

Срок заключения договора с банком и получения средств – до 3 дней. Финансирование предоставляется в белорусских рублях на срок до 360 дней.

На сайте Банка БелВЭБ можно оставить заявку на получение услуги.