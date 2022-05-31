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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИЛ ФИНАНСИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ ЧЕРЕЗ СЕРВИС «ОНЛАЙН-ФАКТОРИНГ»
15:56 31.05.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» возобновило финансирование корпоративных клиентов через сервис «Онлайн-факторинг» на платформе BelVEB Business Hub.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, онлайн-факторинг – открытый факторинг без регресса, позволяющий поставщикам получить финансирование до 100% от суммы требования без посещения банка, без оценки финансового состояния и без предоставления кредитной документации. Цифровой финансовый сервис позволяет банку и его клиентам в режиме онлайн проводить сделки по уступке прав требования на основании электронных документов по поставке товара, а также получать финансирование буквально в несколько кликов.
Срок заключения договора с банком и получения средств – до 3 дней. Финансирование предоставляется в белорусских рублях на срок до 360 дней.
На сайте Банка БелВЭБ можно оставить заявку на получение услуги.
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