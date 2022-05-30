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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ ПРИОРБАНКА ПРОВЕДЕТ 31 МАЯ ВЕБИНАР ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
11:18 31.05.2022
Дочерняя компания Приорбанка - «Приорлайф» - проведет вебинар (начало в 18:30) по накопительному страхованию жизни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, эксперты «Приорлайф» расскажут об особенностях накопительного страхования и в прямом эфире ответят на вопросы зрителей.
Вопрос экспертам можно прислать как заранее по ссылке , так и в ходе вебинара.
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