БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПЦ СООБЩИЛ О ЧАСТИЧНОЙ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

09:55 31.05.2022 ОАО «Банковский процессинговый центр» проинформировало о проблеме, связанной с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса. Согласно информации, в настоящее время «прилагаются совместные усилия для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки». Как сообщалось, в метрополитене 31 мая возникли сложности с оплатой проезда банковскими картами.