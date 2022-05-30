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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПЦ СООБЩИЛ О ЧАСТИЧНОЙ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
09:55 31.05.2022
ОАО «Банковский процессинговый центр» проинформировало о проблеме, связанной с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса.
Согласно информации, в настоящее время «прилагаются совместные усилия для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки».
Как сообщалось, в метрополитене 31 мая возникли сложности с оплатой проезда банковскими картами.
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