БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

17:06 30.05.2022 ЗАО «Цептер Банк» с 30 мая 2022 года увеличивает лимиты на снятие наличных для физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличиваются лимиты на снятие с текущих (расчетных) счетов и счетов с использованием банковских платежных карточек, открытых в иностранной валюте, наличных денежных средств в иностранной валюте для одного физического лица суммарно со всех счетов в долларах США/евро до 2000 (двух тысяч) условных единиц в месяц.