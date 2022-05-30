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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦЕПТЕР БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


17:06 30.05.2022

ЗАО «Цептер Банк» с 30 мая 2022 года увеличивает лимиты на снятие наличных для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличиваются лимиты на снятие с текущих (расчетных) счетов и счетов с использованием банковских платежных карточек, открытых в иностранной валюте, наличных денежных средств в иностранной валюте для одного физического лица суммарно со всех счетов в долларах США/евро до 2000 (двух тысяч) условных единиц в месяц.
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