В ОАО «Паритетбанк» рассказали о достижениях за более чем 30 лет своей деятельности на финансовом рынке Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в мае Паритетбанку исполнился 31 год. Несмотря на то, что сейчас банковская сфера переживает непростые времена, в отношении Паритетбанка отсутствуют санкционные ограничения и он продолжает оказывать клиентам услуги в полном объеме.

Сегодня банк представлен во всех областях Беларуси и оказывает полный спектр услуг для юридических и физических лиц.

Нормативный капитал банка составляет 100 921 тыс. рублей, а коэффициент достаточности нормативного капитала – 13,325% (при нормативе 10%).

За прошлый год активы банка выросли на 3% и составили 665 889 тыс. рублей. При этом больше половины (54 %) в этой сумме занимают кредиты клиентам.

Обязательства банка за 2021 год прибавили 3% (на 1 января 2022 года – 550 617 тыс. рублей). Наиболее существенными в структуре обязательств банка являются средства клиентов (74 %), средства банков (10 %) и ценные бумаги банка (13 %).

Кредитный портфель банка сократился на 2%, при этом по физическим лицам он увеличился на 6%, а по юридическим лицам снизился на 6%. Снижение корпоративного кредитного портфеля объясняется в том числе общим ужесточением подходов к выдаче кредитов, что связано с желанием снизить кредитные риски.

Чистые процентные доходы Паритетбанка за прошлый год увеличились на 72% (до 16 952 тыс. рублей), а чистые комиссионные доходы – на 45% (до 24 031 тыс. рублей).

Стоит отметить, что прибыль банка по сравнению с предыдущим годом выросла на 78% и составила 2 046 тыс. рублей. А средства клиентов на текущих (расчетных) и иных счетах увеличились на 3%, депозитный портфель вырос на 12% относительно показателей прошлого года.

В качестве бизнес-стратегии Паритетбанк выбрал стратегию «Банк для всей семьи». Это модель универсального банка, ориентированного на розничный бизнес и бизнес с малыми и средними предприятиями. В рамках этой стратегии банк и разрабатывает свои продукты.

Одним из таких, например, является мобильное приложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – eParitet. Оно позволяет управлять бизнесом из любой точки мира. Среди прочего клиенты могут создавать платежные поручения и подписывать их, начислять зарплату сотрудникам, управлять кредитами, депозитами и корпоративными картами, покупать и продавать валюту. За это приложение Паритетбанк получил 2-е место на конкурсе «Банк года» в номинации «Мобильное приложение для юридических лиц».

Важным является тот факт, что вводимые на финансовых рынках ограничения не затронули Paritetbank и не повлияли на его работу. В частности, в работе карт Visa и Mastercard, которые эмитирует банк как в белорусских рублях, так и в валюте, не произошло никаких изменений. Карты продолжают работать внутри страны и за рубежом, с их помощью, как и раньше, можно совершать платежи, снимать наличные и расплачиваться в интернете.

В то же время клиенты могут столкнуться с ограничениями по операциям на территории России, где не работают платежные системы Visa и Mastercard. На этот случай Паритетбанк предлагает карту БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ: с ее помощью можно рассчитываться в объектах торговли и сервиса, где есть логотип MIR (в том числе на территории России), получать переводы с российских карточек МИР.

На фоне ситуации с оттоком вкладов из банковской системы Паритетбанк предложил клиентам один из самых доходных депозитов на белорусском рынке. Вклад «ЗИГЗАГ» в белорусских рублях первые шесть месяцев предлагается под ставку 28% годовых, что позволяет вкладчикам защитить свои сбережения от инфляции. При этом проценты ежемесячно перечисляются на карту клиента.

В дальнейшем банк намерен продолжать выводить на рынок конкурентные продукты, а наработанный запас прочности и отсутствие санкционных ограничений помогут предоставлять клиентам качественные услуги в непростой финансовой ситуации.

Свою историю Паритетбанк начал 15 мая 1991 года. В этот день Нацбанк Беларуси зарегистрировал новый коммерческий банк «Поиск» (таким было изначальное название банка, нынешнее используется c 2004 года).

Из важных событий в истории банка — подключение к SWIFT (1994 год), открытие первого расчетно-кассового центра № 1 в Минске (2004 год), начало выпуска карточек Visa (2006 год), внедрение системы интернет-банкинга для физлиц (2007 год), подключение к ЕРИП (2008 год), выпуск нового мобильного приложения для бизнеса (2020 год), начало эмиссии карт Mastercard (2020 год).

Сейчас у Паритетбанка есть лицензии на осуществление банковской деятельности, а также профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Среди клиентов банка значатся предприятия и организации из сферы торговли, перевозок и услуг, общественные объединения, физические лица.