Банк «Решение» возобновлет кредитование по продукту «R-Кредитка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «R-Кредитка» – это премиальная карта Visa Gold с возобновляемой кредитной линией на сумму от 500 до 5000 белорусских рублей.

Период возобновляемости кредитной линии составляет 24 месяца, весь срок кредитования – 36 месяцев. Другими словами, в течение двух лет Вы можете пользоваться средствами, после чего есть еще 12 месяцев на погашение долга по кредиту.

Проценты будут начисляться только на фактически потраченную сумму, а возобновляемая кредитная линия позволит снова пользоваться той частью кредита, которая уже погашена.

Кроме этого, при оформлении «R-Кредитки» будут доступны следующие преимущества: доступ к кредитному лимиту в режиме 24/7; карта мгновенного выпуска, которую можно получить за один визит в отделение банка; снятие наличных в банкоматах и кассах банка без комиссии; бесплатный выпуск премиальной карты Visa Gold, которая позволяет получать скидки и специальные предложения от платежной системы; СМС-оповещения обо всех операциях по карте без взимания платы.

Подробнее ознакомиться с условиями продукта вы можете по ссылке.