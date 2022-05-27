ОАО «Белорусский народный банк» с 30 мая 2022 года вводит новый порядок выдачи наличных денежных средств в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе банка, наличные денежные средства в долларах США и евро выдаются клиенту – физическому лицу (за исключением индивидуальных предпринимателей) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи в банк соответствующего заявления.

Банк выдает наличные денежные средства в долларах США и евро по заявлению о выдаче денежных средств. При этом максимальная сумма выдачи денежных средств с текущих счетов физических лиц, зачисленных со счета(ов) по учету вклада (депозита) по окончании срока вклада суммарно в размере - 50 000 USD/EUR в календарном месяце на одного клиента.

Максимальная сумма выдачи денежных средств с текущих счетов физических лиц-резидентов - 10 000 USD/EUR в календарном месяце на одного клиента.

Максимальная сумма выдачи денежных средств с текущих счетов физических лиц-нерезидентов - 2 500USD/EUR в календарном месяце на одного клиента.

Заявление можно оставить в отделении банка, позвонив в Центр клиентского сервиса, отправить электронное сообщение на адрес при условии, что на момент подачи заявления доступный остаток равен или превышает сумму заявления.

Указанное заявление должно содержать: ФИО клиента; номер счета; сумму и валюту, выдаваемых денежных средств; телефон клиента.